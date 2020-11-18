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Yolda yürüyen kadının cüzdanını kapıp kaçtılar

18.11.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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Yolda yürüyen kadının cüzdanını kapıp kaçtılar

Mersin’de evine giden kadının cüzdanını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan 2 kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

Mersin’de evine giden kadının cüzdanını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan 2 kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Emniyet çıkışı aralarında sohbet ederek, şakalaşan şahıslar, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım’da merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde evine doğru giden H.T. isimli kadının arkasından gelen bir kişi, kapkaç yöntemiyle elindeki cüzdanı alarak, bölgeden koşarak uzaklaştı. Olayın üzerine durumu polise bildiren müşteki, içerisinde nüfus cüzdanı ve 450 lira parası bulunan cüzdanının kapkaç yöntemiyle alındığını ifade ederek, şahıs ve şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yer ile şüpheli veya şüphelilerin kaçtığı güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirilen şahısın Y.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, onunla birlikte M.Y. isimli şahsın da olduğunu tespit etti.
Emniyetteki ifadelerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı aralarında sohbet ederek, şakalaşan 2’li, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.
Öte yandan, Y.Ç. isimli şüphelinin kadının cüzdanını kapkaç yaptıktan sonra bölgeden kaçış anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre ara sokaklardan hızla kaçan şahıs, gece karanlığında izini kaybettiriyor. Arkasından yürüyerek gidebilen mağdur kadın ise korkuyla çevreden yardım istiyor.

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