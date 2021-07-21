HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yolda yürüyen kadınlara taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Yolda yürüyen kadınlara taciz iddiası ortalığı karıştırdı

21.07.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yolda yürürken iki kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ile 2 genç arasında kavga çıktı. Taciz iddiasında bulunan kadınlar sırra kadem basarken, kavga edip birbirinden şikayetçi olan taraflar ise polis merkezine götürüldü.

Yolda yürüyen kadınlara taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen iki kadın yolda yürürken, arkalarından gelen Ö.T. sözlü tacizde bulundu. Kadınların bağırması üzerine yakın bölgede bulunan H.B. (36) ve yanındaki bir kişi, Ö.T.’ye tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma kavgaya dönüşürken, taciz iddiasında bulunan kadınlar olay yerinden ayrıldı. Bölgeye yakın kısımda bulunan iki kadın polis memuru ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Polis memurlarına da tepki gösterilmesi üzerine, bölgeye takviye ekipler istendi.

AW376109_05

TACİZ İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Ö.T., polise verdiği sözlü beyanda taciz suçlamalarını kabul etmediğini, bir işletme personeliyle tartıştıktan sonra sinirlendiğini ve o sırada personele yönelik söylediği sözlerin kadınlar tarafından yanlış anlaşıldığını savundu.

Polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan Ö.T. ve H.B.’yi polis merkezine götürürken, kadın polis memurları da ayrıca H.B.'den şikayetçi oldu. Polis, kavgaya karışıp olay yerinden ayrılan diğer kişiyi araştırmaya başladı.

AW376109_02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan ettiAyrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Duygulandıran görüntü! Tek tek eline alıp gözyaşı döktüDuygulandıran görüntü! Tek tek eline alıp gözyaşı döktü
Anahtar Kelimeler:
antalya taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Partide üçlü ilişkiye girdi! Bomba gelişme

Partide üçlü ilişkiye girdi! Bomba gelişme

Alişan'ın tarifsiz acısı! Kardeşi son yolculuğuna uğurlanıyor

Alişan'ın tarifsiz acısı! Kardeşi son yolculuğuna uğurlanıyor

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti

Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.