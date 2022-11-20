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Yolda yürüyen kızlar dehşeti yaşadı! Yüzüne atıp kaçtılar, neredeyse gözünü kaybediyordu

20.11.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de 3 genç kız, yolda yürüdükleri sırada hayatlarının şokunu yaşadı. Yanlarından geçen motosikletteki 2 kişi, kızlara doğru bir cisim fırlattı. Şüphelilerin attığı cisim, kızlardan birinin yüzüne isabet etti. Gözünden yaralana genç kız, arkadaşları tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yolda yürüyen kızlar dehşeti yaşadı! Yüzüne atıp kaçtılar, neredeyse gözünü kaybediyordu

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Kasım Cuma akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim attı. Atılan cisim Hatice Aslan’ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden hemen kaçtı. Cismin çarpmasıyla gözünden ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen genç kız, tedavi altına alındı.

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Öte yandan, şahısların kızlara cisim atma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kaldırımda yürüyen 3 genç kızın üzerine, karşı yönden gelen motosikletli 2 kişi bir cisim atıyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçarken, gözünden yaralanan Hatice Aslan yere yığılıyor. Genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yapıyor.

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Hastanede tedavi altına alınan Hatice Aslan ve ailesi, şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi.

İHA

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