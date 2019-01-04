Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Başakşehir'de 25 Haziran'da meydana gelen olay şöyle oldu:

Marketten ekmek alarak evine giden B.Y.'yi (14), Murat Ş. (29) takip etti. Murat Ş., evine yaklaştığı sırada B.Y.'ye sıkı şekilde sarıldı ve yol üstünde bulunan çalılık bölgeye götürdü. Murat Ş., B.Y.'yi yere yatırmaya çalıştı. Direnen ve bağıran B.Y., bu şekilde kurtulmayı başardı. B.Y., Murat Ş.'ye tepki gösterdi, Murat Ş. de korkarak olay yerinden kaçtı. Savcılık hazırladığı iddianamede "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan Murat Ş.'nin 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.

"ABLAM SÖYLEYİNCE ÖĞRENDİM"



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Murat Ş. "Böyle bir suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum. Annemi kaybettim. Bu nedenle psikolojik bunalıma girdim. Alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladım. Olay tarihindede uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Kendimde değildim. Böyle bir olayı gerçekleştirdiğimi olaydan bir hafta sonra ablamın söylemesi üzerine sosyal medyadan ve vidolardan öğrendim. Videoları izlediğimde kendimi gördüm. Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Uyuşturucu maddenin etkisi altında bu suçu işledim. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, çok pişmanım. İşim gereği bir çok şehirde çalıştım. Ancak kimseye bir sarkıntılık veya saldırıda bulunmadım. Mağdur ve ailesinden özür diliyorum. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. Affınıza sığınarak tahliyemi istiyorum" dedi.