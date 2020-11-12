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Yolda yürüyen vatandaşlara otomobil çarptı; 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 01:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde yolda yürüyen gençlere otomobil çarptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde yolda yürüyen gençlere otomobil çarptı. Kazada 2 genç yaralanırken sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza, Davutlar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen Kerem Ç. yönetimindeki 35 DB 0395 plakalı BMW marka otomobil, yolda yürüyen Ahmet K. ve Nurettin Ö.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yola savruldu. Sürücü Kerem Ç., 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken otomobil sürücüsü 0.4 promil alkollu olduğu tespit edildi.

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