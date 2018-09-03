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Yolda zikzak yapınca yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, polis, yolda zikzak yapan otomobili durdurdu.

Yolda zikzak yapınca yakalandılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, polis, yolda zikzak yapan otomobili durdurdu. Kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen 1 kişi, hastaneye kaldırılırken, 2 kişi uyuşturucu testi yapılması için hastaneye götürüldü.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Düzce Kalıcı Konutlar yolunda otomobilin yolda zikzaklar yaparak ilerlediğini gördü. Aracı durduran polis ekipleri, araçta bulunan 3 kişinin kendinden geçmiş olduğunu fark etti. Otomobil sürücüsü G.A.'nın alkol kontrolü yapıldı. Sürücünün alkol kullanmadığı belirlenirken, ayakta duramaması nedeniyle uyuşturucu kullanmış olabileceği tahmin edildi. Araçta bulunan E.C.K. ise uyuşturucu kullanmadığı yönünde polisleri ikna etmeye çalıştı. Araçta bulunan Y.K. kendisinden geçmesi üzerine götürüldüğü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücü G.A. ile E.C.K. ise uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için aynı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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