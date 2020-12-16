HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu

Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu

16.12.2020 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da etkili olan sis ve buzlanma beraberinde kazaları da getirdi.

Erzurum’da etkili olan sis ve buzlanma beraberinde kazaları da getirdi. Yolda kayarak refüje çıkan tır, trafik ışıkları ve yön tabelalarına çarparak durdu.
Erzurum şehir girişinde meydana gelen trafik kazasında, Pasinler istikametinden Erzincan istikametine seyreden 27 EE 305 plakalı tır yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asri Mezarlık kavşağında refüje çıkarak trafik ışıklarına çarpıp durabildi. Yolun trafiğe kapanmasına neden olan kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, polis yolda güvenlik tedbiri aldı. Yol üzerinde bulunan trafik ışıkları ve yön tabelalarının devrildiği kaza sonrası tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğun sis ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Diyanet: Piyango almak haramdırDiyanet: Piyango almak haramdır
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Banyoda çıplak poz verdi

Banyoda çıplak poz verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Afganistan tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

Samsun'da koronavirüs vakalarına karşı 8 kişilik 'gizli ekip' kuruldu

Koronaya karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Milli Piyango bileti almak haram mıdır? Diyanet İşeri'nden açıklama

Diyanet: Piyango almak haramdır

Necmi İlhan açıkladı: İki daireyi halıyla birleştirip halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Virüs bakın nasıl bulaşmış! İki daireyi halıyla birleştirip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.