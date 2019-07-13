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Yoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

BURSA - Balıkesir yolu üzerindeki tekstil fabrikasının önündeki yol çalışması nedeniyle şehirlerarası trafik, Mustafakemalpaşa ilçe merkezine yönlendirildi.

Yoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitledi

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA - Balıkesir yolu üzerindeki tekstil fabrikasının önündeki yol çalışması nedeniyle şehirlerarası trafik, Mustafakemalpaşa ilçe merkezine yönlendirildi. Bu nedenle ilçede trafik kilitlendi.
Bursa- Balıkesir yolunda Mustafakemalpaşa ilçesi yakınındaki tekstil fabrikasının önündeki yol çalışması, ilçe merkezindeki trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Çalışma nedeniyle trafik ilçe merkezine verildi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun trafik sonrası ilçe merkezindeki Heykel ve Saat Meydanı'nda uzun süre araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler ise yoğun sıcaklık altında trafikte kaldıkları için isyan etti. Araçlar ise bir süre ilerlemekte zorlanırken, ilçe emniyetinden trafik ekipleri, araçların ilçe merkezinde trafik akışını sağlamaya çalışıyor.
Öte yandan sürücüler yoğun trafik nedeniyle Kayapa Mahallesi tarafından Mustafakemalpaşa'nın dağ yolundan ulaşımlarını sağlıyor.

FOTOĞRAFLI

Yoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitlediYoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitlediYoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitlediYoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitledi

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