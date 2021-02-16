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  4. Yoldaki lastik parçası kazaya neden oldu: 2 yaralı

Yoldaki lastik parçası kazaya neden oldu: 2 yaralı

16.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da karayolunda bulunan lastik parçasına çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobilinin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray-Konya Karayolunun 65.

Aksaray’da karayolunda bulunan lastik parçasına çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobilinin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya Karayolunun 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden 42 Z 0077 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü H.Y, yolda bulunan kamyon lastiği parçasını son anda fark etmesi üzerine manevra yaptı. Manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil aynı istikamete önünde seyreden R.C. idaresindeki 42 ABU 396 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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