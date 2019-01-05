HABER

Yoldaki rögar kapağı çalındı, sürücüler tuğlalı önlem aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde yeni hizmete giren Gemlik Devlet Hastanes'ne giden yol üzerindeki rögarın kapakları çalındı.

Yoldaki rögar kapağı çalındı, sürücüler tuğlalı önlem aldı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)-BURSA’nın Gemlik ilçesinde yeni hizmete giren Gemlik Devlet Hastanes'ne giden yol üzerindeki rögarın kapakları çalındı. Durumu fark eden bir vatandaş da olası bir kaza yaşanmaması için yakındaki bir inşattan getirdiği tuğlaları rögarların çevresine dizdi.
Gemlik Devlet Hastanesi yolu üzerindeki rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Rögar kapağının çalındığını sabah saatlerinde fark eden özel bir reklam firmasının çalışanları araçlarını durdurarak, kendi çabalarıyla önlem aldı. Yolda ilerlerken son anda kapağın olmadığını fark ettiklerini belirten reklamcılar, aynı zamanda bu konuyu duyurmak ve bir an önce önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla kendi sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştılar.
Rögar kapağnını olmadığını son anda fark eden Murat Kale, “Rögar kapaklarının olmaması kazaya adeta davetiye çıkarıyor. Burası Gemlik’in en çok kullanılan yolu. Bu yolu binlerce insan her gün hastaneye ulaşmak için kullanıyor. Aynı zamanda ambulanslar da bu yoldan hastaneye ulaşıyor. Allah korusun büyük bir kaza yaşanabilir. Ben, sürücüler görsün diye, yakındaki bir inşaattan tuğlalar alıp etrafına koydum. Önlem alınana kadar, kapaklar tekrar takılana kadar aklıma bu geldi. En azından sürücülerin dikkatini çeker, kaza yapmalarını önler” dedi.

FOTOĞRAFLI

Yoldaki rögar kapağı çalındı, sürücüler tuğlalı önlem aldıYoldaki rögar kapağı çalındı, sürücüler tuğlalı önlem aldı

PARTNERNe kadar büyüttüler!Ne kadar büyüttüler!
Şarküteri dolabında fareŞarküteri dolabında fare
İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdıİzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.