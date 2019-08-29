HABER

Yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 20:21 | Son Güncelleme

Zonguldak-Ereğli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Zonguldak-Ereğli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak Ereğli kara yolunun Kandilli Yolayrımı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ereğli’den Zonguldak istikametine giden Ercan Ç. idaresindeki 67 EZ 919 plakalı hafif ticari kamyonet virajı aldığı sırada yol kenarındaki kuma kapıldı. Kontrolden çıkan hafif ticari kamyonet yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Otomobil, sulama kanalına devrildi: 5 yaralıOtomobil, sulama kanalına devrildi: 5 yaralı
Motosikletli, çarpıp düşürdükten sonra yardım ettiği adama ikinci kez çarptıMotosikletli, çarpıp düşürdükten sonra yardım ettiği adama ikinci kez çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.