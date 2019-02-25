Yoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralı

Kastamonu-İnebolu karayolunda yoldan çıkan hafif ticari araç takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Hoca Köyü Mevkiinde Sebahattin Altın (49) idaresindeki 37 ND 466 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç yolun ortasına yan yattı. Kazada araç sürücüsü Sebahattin Altın ile araçta yolcu olarak bulunan İsmet Yesir (54), Fatma Altın (82) ve Habibe Altın (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



