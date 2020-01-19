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  4. Yoldan çıkan kamyon tepe üstü parka uçtu

Yoldan çıkan kamyon tepe üstü parka uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 01:41 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıkan nakliye kamyonu,  tepe üstü parka uçtu.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıkan nakliye kamyonu, tepe üstü parka uçtu. Kamyonda bulunan 2 kişinin yara almadan atlattığı kazada kamyonda hasar meydana geldi.

Kağıthane'de seyir halinde olan bir nakliye kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tepe üstü parka uçtu. Olay, Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde 23:30 sıralarında meydana geldi. Üzeyir T. idaresindeki 34 ACE 704 plakalı nakliye kamyonu Eyüp Sultan Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucunda yoldan çıktı.

MUCİZE KURTULUŞ
Parkın duvarını aşan kamyon, tepe üstü parka uçtu. Neye uğradığını şaşıran sürücü Üzeyir T. ve oğlu, kazayı şans eseri yara almadan atlatırken 2 kişi bulundukları yerden kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yoldan çıkarak parka uçan kamyon, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada kamyonda maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAFLI)

Yoldan çıkan kamyon tepe üstü parka uçtu

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