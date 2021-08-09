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  4. Yoldan çıkan otobüs ağacı parçaladı, markete daldı!

Yoldan çıkan otobüs ağacı parçaladı, markete daldı!

09.08.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan halk otobüsü, markete daldı. Yaşanan trafik kazasında 1 market çalışanı, 4 müşteri ile birlikte toplamda 8 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otobüs ağacı parçaladı, markete daldı!

Samsun'da halk otobüsünün hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp markete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i market çalışanı 4'ü markette müşteri olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

YOL KENARINDAKİ AĞAÇ PARÇALANDI

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Cömert (45) idaresindeki halk otobüsü Muhammet Dede (45) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki ağacı parçalayarak markete çarptı.

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AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, halk otobüsü şoförü Kerim Cömert, hafif ticari araç sürücüsü Muhammet Dede ve oğlu Mustafa Emin Dede (13) ile market çalışanı Elif Ayaloğlu (25), markette müşteri olarak bulunan Kerim Murat Sofu (21), Ahmet Enes Eş (24), Emre Yılmaz (26) ve Fazilet Ayaloğlu (24) yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Samsun
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