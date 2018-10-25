Yoldan çıkan otomobil 50 metrelik şarampole devrildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karabük-Bartın Karayolu'nda ilerleyen Şevket Demirbaş yönetimindeki 67 ET 842 plakalı otomobil, Akçasu Mahallesi mevkisinde Emre Akkuş yönetimindeki 78 SE 427 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 67 ET 842 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilerek durdu.
Otomobilde sıkışan sürücü Demirbaş, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer aracın sürücüsü Akkuş ise kazayı yara almadan atlattı.
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