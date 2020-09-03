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  4. Yoldan çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kayseri’de otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucun meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Mimarsinan Mevkisinde meydana gelen kazada 31 AGK 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kayseri’de otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucun meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Mimarsinan Mevkisinde meydana gelen kazada 31 AGK 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan Naime Yaman hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Naime Yaman’ın cenazesi de yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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