Yoldan çıkan otomobil bisiklete çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir otomobilin, bisiklete çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yelki mevkisinde oturan Veysel Çatak, marketten alışveriş yaptıktan sonra bisikletine binip eve dönmek üzere yola çıktı.

Bu sırada, İzmir - Seferihisar yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HC 2262 plakalı kontrolden çıkan otomobil, önce emniyet şeridindeki bisiklete, ardından da kaldırıma çarparak, takla attı.

Kazada bisikletteki Veysel Çatak ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

