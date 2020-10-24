Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Safranbolu-Karabük karayolunda meydana geldi. Yunus A. (29) idaresindeki 81 AK 433 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak kaldırım üzerinde aydınlatma direğine çarparak askıda kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

