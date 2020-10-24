HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 22:34 | Son Güncelleme

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazada sürücü yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Safranbolu-Karabük karayolunda meydana geldi.

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Safranbolu-Karabük karayolunda meydana geldi. Yunus A. (29) idaresindeki 81 AK 433 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak kaldırım üzerinde aydınlatma direğine çarparak askıda kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Feci kaza! Otomobil koyun sürüsüne daldıFeci kaza! Otomobil koyun sürüsüne daldı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
1/
En Çok Okunan Haberler
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yok böyle bir dolandırıcılık! Attıkları mesaj 'pes' dedirtti
Yok böyle bir dolandırıcılık! Attıkları mesaj 'pes' dedirtti
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
Koronavirüs hiçe sayıldı! Ortaköy'de tedirgin eden görüntüler
Koronavirüs hiçe sayıldı! Ortaköy'de tedirgin eden görüntüler
Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı
Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı
İstanbul'da adresi bulamadığı için darp edilen kargocu hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Tokat'ta feci kaza! Otomobil sürüye daldı, 10 koyun telef oldu
Feci kaza! Otomobil koyun sürüsüne daldı
İstanbul'da lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi İranlı adamın cinayetini ortaya çıkardı
Lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi cinayeti ortaya çıkardı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.