Yoldan çıkan otomobil, eve çarptı bahçeye uçtu: 5 yaralı

Elazığ’da sollama sırasında Tıra dokunarak, yoldan çıkan otomobil eve çarpıp bahçeye uçtu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl Karayolunun 6.’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DV 5339 plakalı otomobil 08 K 7291 plakalı tırı sollarken sol ön tarafına dokundu. Dokunmasının etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bir eve çarpıp bahçesine düştü.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler inceleme yaptı.



