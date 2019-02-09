Yoldan çıkan otomobil, eve çarptı bahçeye uçtu: 5 yaralı

Elazığ’da sollama sırasında Tıra dokunarak, yoldan çıkan otomobil eve çarpıp bahçeye uçtu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ Bingöl Karayolunun 6.’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DV 5339 plakalı otomobil 08 K 7291 plakalı tırı sollarken sol ön tarafına dokundu. Dokunmasının etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bir eve çarpıp bahçesine düştü.
Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili ekipler inceleme yaptı.
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Cumartesi sabahı kahreden haber!
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum