HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoldan çıkan otomobil şarampolde yuvarlandı: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil şarampolde yuvarlandı: 1 yaralı

03.02.2021 17:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde yuvarlandı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday’da Ali A. (58) yönetimindeki 78 AAP 419 plakalı Lada marka araç, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacaören köyü yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun altına devrildi. Kaza yapan aracın içinde sıkışan ve hafif şekilde yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
PKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktıPKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktı
Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?
1/

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Kıskançlık krizine girdi, intihara kalkıştı

Ekipler alarma geçti! Kıskançlık krizine girince...

Veda videosundaki Mert, ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı kardeşi çıktı

Veda videosunda ona seslenmişlerdi! Kim olduğu ortaya çıktı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

PKK'nın tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirdiği ortaya çıktı

PKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktı

Ankara'da mutasyonlu koronavirüs iddiası! 11 kişi pozitif çıktı, bina karantinada

Mutasyonlu korona iddiası! Bina karantinada

Datça'da güneşi gören denize koştu

Datça'da güneşi gören denize koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.