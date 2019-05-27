Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kastamonu’da merkeze bağlı Hacı Muharrem köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hacı Muharrem köyünde Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi Şükrü Şenol Paruğ (39) idaresindeki 37 BL 144 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araç sürücüsü Şükrü Şenol Paruğ ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ayla Paruğ (35) ve Burak Erol Paruğ (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu.



