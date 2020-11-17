HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu

17.11.2020 15:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Gülüç Beldesi İbrahim Yalçın Caddesi Atalay siteleri son durak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem B. (63) idaresindeki Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vatandaşların yardımı ile yaralıyı araçtan çıkararak ambulansa aldı. Yaralı Adem B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Araç, olay yerine çağırılan çekici ile düştüğü yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Jigolo çetesi deşifre oldu! Jigolo çetesi deşifre oldu!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Tunç Soyer'den İzmirlilere karantina çağrısı

Tunç Soyer'den İzmirlilere karantina çağrısı

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Korkunç olay! Genç kız çamaşır asarken hayatını kaybetti

Korkunç olay! Genç kız çamaşır asarken hayatını kaybetti

İstanbul'a giriş çıkışlar yasak mı... Şehirler arası seyahat yasaklandı mı? Şehirler arası seyahat yasağı başlıyor mu?

Şehirler arası seyahat yasağı mı geliyor?

Kıskançlık yüzünden eşini öldüren adam: Pişmanım

Kıskançlık yüzünden eşini öldüren adam: Pişmanım

Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü! Kimliği şaşkına çevirdi

Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü! Kimliği şaşkına çevirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz verdi! Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Sokak köpeğini tüfekle öldüren kişi doktor çıktı

Yanına çağırdığı köpeği tüfekle öldürmüştü! Yapan doktor çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.