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Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde yoldan çıkan tır, şarampole devrildi.

Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde yoldan çıkan tır, şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada tıtın uçuruma yuvarlanmasını yol kenarındaki ağaçlar durdurdu.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Hanönü ilçesine bağlı Akçasu köyü mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 SE 365 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampolde ağaca takılarak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırın sürücü ise yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım ekiplerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kaza yerinde devrilen tır nedeniyle Kastamonu-Sinop karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Şarampole devrilen tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tekrar yol araç trafiğine açılabildi. Kaza sonrasında Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerinde hazır bekletilerek olası bir duruma karşı önlem alındı.

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