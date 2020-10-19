HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoldan çıkan tr devrildi: 1 yaralı

Yoldan çıkan tr devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Karabük’te virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak devrildi.

Yoldan çıkan tr devrildi: 1 yaralı

Karabük’te virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Celil Nakaş (33) yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Safranbolu - Eflani karayolu Karaavli deresi mevkiinde meydana geldi. Celal Nakaş (33) idaresindeki 74 BN 218 plakalı tır, virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kendi imkanları ile devrilen tırdan çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile ilk tedavisi yapıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Baba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktıBaba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Usta fotoğrafçı anılıyorUsta fotoğrafçı anılıyor
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
Şanlıurfa’da ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendi
Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Baba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da kahreden olay! 2 ayık bebeğinin ölümüne neden oldu
Antalya'da kahreden olay!
Aksaray'da korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti
Korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır ve İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon
Diyarbakır ve İstanbul'u kana bulayacaklardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.