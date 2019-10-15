Yoldan çıkan uçağın pilotu: "Hava akımıyla uçak yolun soluna savruldu ve ağaçlara çarparak durdu"

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hangardan çıkıp stabilize yoldan piste doğru ilerleyen eğitim uçağı, rüzgar sebebiyle yoldan çıkıp kaktüs ağaçlarına çarptı. Uçakta bulunan pilot kazadan yara almadan kurtuldu. O anları anlatan pilot Ersin Bilen, "Hangardan çıktıktan bir süre sonra hava akımıyla uçak yolun soluna savruldu ve ağaçlara çarparak durdu. Çok şükür canımıza bir şey olmadı” dedi. Aynı bölgede 30 Ekim 2018 ve 10 Haziran 2019 tarihlerinde düşen iki ayrı eğitim uçağında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Stabilize yolda, yoldan çıktı

İlginç kaza bugün saat 11.00 sıralarında Ulualan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side Havacılığa ait 1980 model Çesna 172 N model eğitim uçağı, Ulualan mevkisi kum yolu üzerinde bulunan hangardan havalanmak için 500 metre mesafede bulunan piste giderken yol kenarında bulunan zeytin ve kaktüs ağaçlarına çarptı. Kum mevkisinde bulunan stabilize yolda seyir halindeyken yoldan çıkan uçağın pilotu Ersin Bilen, burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla uçaktan çıktı.

Ulualan mevkisinde uçak düştüğü bilgisinin alınmasının ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekibi uçaktan çıkan pilotun durumunu kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrılırken, itfaiye ekipleri uçakta meydana gelebilecek herhangi bir patlama durumuna karşı köpük sıkıp uçak çevresine şerit çekmek suretiyle önlem aldı.

Pilot Ersin Bilen, uçağın bir süredir kullanılmadığını belirterek, “Deneme yapmak amacıyla hangardan dolmuş yapmak suretiyle (havalanmadan) stabilize yoldan piste doğru ilerliyordum. Piste varınca havalanıp Antalya havalimanına yakıt almaya gidecek ardından da uçağı faal halde hizmete sunacaktık. Hangardan çıktıktan bir süre sonra hava akımıyla uçak yolun soluna savruldu ve ağaçlara çarparak durdu. Çok şükür canımıza bir şey olmadı” dedi.

Kazanın ardından jandarma olay yeri inceleme ekibi uçak çevresinde incelemelerde bulunurken, uçağın enkazının kırım ekibinin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından kaldırılacağı bildirildi.