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Yoldan çıkan uçağın pilotu: "Hava akımıyla uçak yolun soluna savruldu ve ağaçlara çarparak durdu"

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hangardan çıkıp stabilize yoldan piste doğru ilerleyen eğitim uçağı, rüzgar sebebiyle yoldan çıkıp kaktüs ağaçlarına çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hangardan çıkıp stabilize yoldan piste doğru ilerleyen eğitim uçağı, rüzgar sebebiyle yoldan çıkıp kaktüs ağaçlarına çarptı. Uçakta bulunan pilot kazadan yara almadan kurtuldu. O anları anlatan pilot Ersin Bilen, "Hangardan çıktıktan bir süre sonra hava akımıyla uçak yolun soluna savruldu ve ağaçlara çarparak durdu. Çok şükür canımıza bir şey olmadı” dedi. Aynı bölgede 30 Ekim 2018 ve 10 Haziran 2019 tarihlerinde düşen iki ayrı eğitim uçağında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Stabilize yolda, yoldan çıktı
İlginç kaza bugün saat 11.00 sıralarında Ulualan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side Havacılığa ait 1980 model Çesna 172 N model eğitim uçağı, Ulualan mevkisi kum yolu üzerinde bulunan hangardan havalanmak için 500 metre mesafede bulunan piste giderken yol kenarında bulunan zeytin ve kaktüs ağaçlarına çarptı. Kum mevkisinde bulunan stabilize yolda seyir halindeyken yoldan çıkan uçağın pilotu Ersin Bilen, burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla uçaktan çıktı.
Ulualan mevkisinde uçak düştüğü bilgisinin alınmasının ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekibi uçaktan çıkan pilotun durumunu kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrılırken, itfaiye ekipleri uçakta meydana gelebilecek herhangi bir patlama durumuna karşı köpük sıkıp uçak çevresine şerit çekmek suretiyle önlem aldı.
Pilot Ersin Bilen, uçağın bir süredir kullanılmadığını belirterek, “Deneme yapmak amacıyla hangardan dolmuş yapmak suretiyle (havalanmadan) stabilize yoldan piste doğru ilerliyordum. Piste varınca havalanıp Antalya havalimanına yakıt almaya gidecek ardından da uçağı faal halde hizmete sunacaktık. Hangardan çıktıktan bir süre sonra hava akımıyla uçak yolun soluna savruldu ve ağaçlara çarparak durdu. Çok şükür canımıza bir şey olmadı” dedi.
Kazanın ardından jandarma olay yeri inceleme ekibi uçak çevresinde incelemelerde bulunurken, uçağın enkazının kırım ekibinin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından kaldırılacağı bildirildi.

Aynı bölgede 2 uçak kazasında 4 kişi öldü
Kazanın meydana geldiği Ululalan mevkisinde son 2 yılda meydana gelen iki ayrı eğitim uçağı kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl 30 Ekim tarihinde meydana gelen ilk uçak kazasında Cessna tipi TC-kim adlı, 14.53 sıralarında 1 saatlik kalkış izni olan eğitim uçağı düştü. Kazada eğitim uçağını pilotu Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı hayatını kaybetti.
Bölgedeki ikinci kaza ise 10 Temmuz tarihinde meydana geldi. Yine Ulualan mevkisinde karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen uçakta bulunan ve yaralanan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Gün ve öğrenci Ataberk Gökmen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakın çevredeki hastaneye sevk edilmişti. Genç öğrenci Ataberk Gökmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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