Yoldan çıkan uçak pilotunun ’Uçakta yolcuydum’ yalanı jandarmaya takıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde önceki gün yoldan çıkan eğitim uçağının pilot koltuğunda oturan Ersin Bilen’in jandarmaya uçağı kullanan kişinin Selim P. olduğunu söylediği, kendisinin ise yolcu olarak uçakta bulunduğunu beyan ettiği öğrenildi. Kazayı ilk gören kişilerin ifadeleri ve Ersin Bilen’in kazanın sıcaklığıyla yaptığı açıklamalardan yola çıkan jandarma, uçağı Ersin Bilen’in kullandığını ve kaza anında yalnız olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda, Ersin Bilen’in yeterlilik belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manavgat Kum mevkiinde 15 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Ersin Bilen’in kullandığı Side Havacılığa ait 1980 model Çesna 172 N model uçak havalanmak için hangardan taksi yaparak (havalanmadan) 500 metre ilerideki piste giderken yoldan çıkıp zeytin ve kaktüs ağaçlarına çarptı. Kazanın ardından uçaktan yaralanmadan çıkan Ersin Bilen, olay yerindeki itfaiye ve sağlık ekiplerine hiçbir şeyinin olmadığını, uçakta yalnız olduğunu ve hastaneye gitmesine gerek olmadığını söyledi. Bilen aynı açıklamaları kameralar karşısında da yaptı. Bölgede keçi otlatan bir kadın da Ersin Bilen’in anlattıklarını doğruladı.

Kazanın ardından uçağı kullanan Ersin Bilen jandarmaya yaptığı bilgilendirmede uçağı Selim P.’nin kullandığını, yanında da kendisinin olduğunu söyledi.

Olay yerine ilk giden ve olayı gören kişilerin verdiği bilgiler ve Ersin Bilen’in olayın ardından gerek sağlık ekibi, gerek itfaiye gerekse basın mensuplarına yaptığı açıklamayı dikkate alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uçağı kullanan kişinin Ersin Bilen olduğunu ve kaza sırasında yalnız olduğunu belirledi. Bilen’in görerek uçuş yapabilmesi için (VFR) gerekli olan PPL lisansını yeniletmek için bir uçuş okuluna başvurduğu ancak okul tarafından bilgisi yetersiz olduğu gerekçesiyle yenileme talebine olumsuz cevap vermesi nedeniyle böyle bir yola başvurduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Mısır bahçesinden geçti

Diğer taraftan kazanın ardından açıklama yapan Ersin Bilen, hangardan çıktıktan sonra araç yolunu takip ederek hangara gitmekte olduğunu söylerken, aslında araç yolunu kullanmadığı, hangarın yakınında bulunan bahçeden geçtiği ve geçerken bahçedeki mısır ve diğer bitkilere de büyük ölçüde zarar verdiği belirlendi.