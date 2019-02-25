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Yoldan geçen doktor yaralılara müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 08:49 | Son Güncelleme

Adana’da kontrolden çıkarak kaza yapan panelvan araçta bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralandı.

Adana’da kontrolden çıkarak kaza yapan panelvan araçta bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen bir kadın doktor yaralılara müdahale edip kendisini olay yerinden uzaklaştırmak isteyenlere, "Ben doktorum ambulans gelene kadar buradan ayrılamam" dedi.
Kaza, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Sabancı Bulvarı’ndan Mithat Özsan Bulvarı istikametine giden 01 CNH 99 plakalı panelvan tipi araç kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan narenciye ağacına çarptıktan sonra yan yatarak durdu.
Araç içerisinde bulunan 2’si kadın 3 kişi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yan yatan araçtan kurtarıldı. O esnada arabasıyla yoldan geçen genç kadın doktor kazayı görünce durdu ve yaralılara yardım etmek için koştu.
Panelvan araç içerisinden hafif sıyrıklarla kurtarılan kadınlara su veren genç doktor, onları sakinleştirmeye, önemli bir yaraları olup olmadığını anlamaya çalıştı. Kadın doktor yaralılara bir taraftan su verirken bir taraftan da kaza sırasında ayaklarından çıkan terlikleri giydirdi. Bu sırada kadın doktorun arkadaşı yanına gelerek "hadi gidelim" diyerek onu kaza yerinden götürmek istedi. Bunun üzerine kadın doktor ’ben doktorum. Ambulans gelene kadar gidemem buradayım” diyerek yaralıları sakinleştirmeye çalıştı. Adı öğrenilemeyen kadın doktor yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Panelvan araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

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