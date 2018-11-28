Yoldan geçen genç kızın üzerine 'kapı' devrildi

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze-Darıca metrosunun tanıtım ofisinin etrafındaki ahşap sürgülü kapı, yoldan geçen Hanife Gocuk'un (20) üzerine devrildi. Çevredekiler tarafından kapının altından çıkarılan Gocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Kent Meydanı'nda meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gebze-Darıca metrosunun, kent meydanda yapılan tanıtım ofisinin inşaatının etrafı ahşap panellerle kapatılırken, yine ahşap panel ile yapılan sürgülü kapı yoldan geçen Hanife Gocuk'un üzerine devrildi. Çevredekiler hemen yardıma koşarak baygınlık geçiren Hanife Gocuk'u kapının altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hanife Gocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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