HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoldan geçen kadın tesadüfen buldu! 3 günlük bebeği tarlaya bırakmışlar...

Yoldan geçen kadın tesadüfen buldu! 3 günlük bebeği tarlaya bırakmışlar...

15.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürekleri sızlatan haber Mersin'in Akdeniz ilçesinden geldi. Tesadüfen yoldan geçen bir kadın, duyduğu sese doğru gidince tarlada terk edilmiş 3-4 günlük bebek buldu. Ambulansla hastaneye götürülerek gözetim altına alınan bebeği bırakan şahıs ya da şahıslar ise polis tarafından aranıyor.

Yoldan geçen kadın tesadüfen buldu! 3 günlük bebeği tarlaya bırakmışlar...

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesinde dün akşam evine giden ismi öğrenilemeyen kadın, bölgede bulunan boş bir tarlada bebek sesi duydu. Sese doğru giden kadın, tarlada yerde yatan 3-4 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek buldu. Hemen bulunduğu yerden bebeği alan kadın, çocuğu eve götürüp, bakmaya başladı.

AW690707_01

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kadının bugün yetkileri araması üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek, gözetim altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, çocuğu bulan kadında ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Polis, bebeği tarlaya bırakıp giden şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki vatandaşlar, çocuğun dün tarlada bir kadın tarafından bulunduğunu ve evine alındığını söylerken, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdiler. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarım Kredi marketlerine tepki! 'İndirim yapacaksanız...'Tarım Kredi marketlerine tepki! 'İndirim yapacaksanız...'
Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte yeni göreviAlkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte yeni görevi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Mersin bebek tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

İlginizi Çekebilir

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.