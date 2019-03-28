HABER

Yoldan geçen kadını öldüren sanık yeniden yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi kovalarken, yoldan geçen Neşe Karaca’yı (38) tabancayla vurup öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Armağan Turna (31), istinaf mahkemesinin kararı usul yönünden bozması nedeniyle yeniden yargılanmaya başladı.İzmir 3.

İzmir’in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi kovalarken, yoldan geçen Neşe Karaca’yı (38) tabancayla vurup öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Armağan Turna (31), istinaf mahkemesinin kararı usul yönünden bozması nedeniyle yeniden yargılanmaya başladı.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlayan davanın duruşmasına tutuklu sanık Armağan Turna, tutuklu müşteki Sırat Kazak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme heyetinin okuduğu İzmir Bölge Adliye Mahkeme’nin bozma kararına katıldıklarını belirten bakanlık avukatı, olayda suçu olmayan bir kadının yoldan geçerken ölmesine neden olan sanığa verilecek cezada indirim yapılmamasını talep etti.
İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığa “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
Mütalaaya karşı söz alan sanık Turna, “Ben, husumetim olan Kazak’ın bana daha önce saldırmasından dolayı, yine saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için silahımı çektim. Öldürme amaçlı doğrudan ateş etmedim. Yere doğru ateş ettim” dedi. Sanık avukatı da esasa yönelik savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay
İzmir’in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde 2017 yılında meydana gelen olayda iddialara göre; aralarında husumet olduğu öne sürülen Armağan Turna ile Sırat Kazak (33) tartışmaya başladı. Bu sırada Turna, belinden çıkardığı tabancayla Kazak’ı ayağından vurdu. Yaralı halde kaçmaya çalışan Kazak’ın peşinden giden Turna, iki el daha ateş etti. Kurşunlar o sırada caddeden geçen Neşe Karaca’nın göğsüne ve eline isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ayağından vurulan Kazak ise cezaevi firarisi olduğu anlaşılınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. Olaydan sonra yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan cinayet zanlısı Armağan Turna hakkında “olası kastla kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından dava açıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda sanık Armağan Turna, Neşe Karaca’yı öldürmesinden dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olayın olası kastla işlenmesinden dolayı ceza 21 yıla indirildi. Mahkeme sanığa ayrıca, olayda yaralanan Kazak’ın yarasının yüzeysel ve niteliğinin düşük olması nedeniyle 3 ay hapis cezası verdi. Tarafların avukatlarının temyiz başvurusu üzerine dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya müdahil edilmemesini gerekçe göstererek kararı bozdu.

Bebeğine serenat yapan baba mest ettiBebeğine serenat yapan baba mest etti
NATO'ya bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçtiNATO'ya bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
E-5 yanyolda trafikte ters yönde ilerleyen bisiklet sürücüsü kameradaE-5 yanyolda trafikte ters yönde ilerleyen bisiklet sürücüsü kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.