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Yoldan geçen kadının yüzünde maytap patladı!

16.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de 51 yaşındaki Gülizar Özkurt, sokağa atılan maytabın yüzüne isabet etmesiyle gözünden ve dudağından yaralandı. O anlar bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Alışveriş yaptıktan sonra evine dönen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt'a, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mahmut Ali (15) tarafından sokağa atılan maytap isabet etti. Gülizar Özkurt, oturduğu evin sokağına geldiği an patlayan maytap sonucu gözünden yaralanırken, dudağı da patladı.

YARALI KADIN SAKİNLEŞTİREREK EKİPLERE HABER VERDİLER

Yaralanan Özkurt'a yardım etmek için çevredeki vatandaşların yanı sıra maytabı atan Mahmut Ali de geldi. Özkurt'u sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine Özkurt'un yakınları da olay yerine geldi. Kız kardeşini yaralı gören Özkurt'un ablası Mahmut Ali'ye tepki göstererek saldırdı. Bunun üzerine Ali, olay yerinden ayrıldı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Özkurt'u, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Özkürt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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GÖZALTINA ALDILAR

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinden ayrılan Mahmut Ali'yi, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ali'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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DHA

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İstanbul Sultangazi

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