Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi

Olay, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi.

BORÇLARI YÜZÜNDEN BUNALIMA GİRDİ

Borçları yüzünden bunalıma giren İbrahim A. (46), 6 katlı binanın çatısına çıktı. Şahsı binanın çatısında gören çevredeki vatandaşlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VATANDAŞIN TEKLİFİ İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

O sırada yoldan geçen bir vatandaş İbrahim A.’ya borçlarını ödeyeceği sözünü vererek, intihardan vazgeçirdi.

İntihar etmek için çıktığı binadan indirilen İbrahim A., sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında ifadesinin alınması üzerine polis merkezine götürüldü.

(İHA)





