Yoldan geçen vatandaşlara öldürülen kadınları sordular

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla kurulan Mor Dayanışma Derneği üyelerinin, kadın cinayetlerine tepki için gerçekleştirdikleri gösteri, ilgi gördü. Etkinlikte, toplumda büyük yankı uyandıran Şule Çet, Emine Bulut ve benzeri cinayetlere vurgu yapan kadınlar, yoldan geçenleri durdurup, 'Şule'yi, Emine'yi gören var mı?' diye sordu.

İzmir'de kadın haklarını korumak amacıyla kurulan ve belirli aralıklarla söyleşi, panel gibi etkinlikler düzenleyerek toplumsal eşitlik mücadelesi veren Mor Dayanışma Derneği, kadın cinayetlerini anlatan flash mob (Bir grup insanın internet üzerinden, e-posta veya sosyal ağlar vasıtasıyla belirlenen yer ve zamanda, bir eylemi gerçekleştirdikten sonra dağılmaları esasına dayanan sosyal aktivite) gösterisi ilgiyle izlendi.

İzmir Karşıyaka Çarşısı'nda bir araya gelen ve tamamı kadınlardan oluşan dernek üyeleri, toplumda büyük yankı uyandıran Şule Çet, Emine Bulut ve benzeri cinayetlere dikkat çekerek yoldan geçen vatandaşlara 'Şule'yi, Emine'yi gören var mı?' diye sordu. Gösteri sırasında kimi vatandaşlar bu soruları yanıtsız bıraktı, kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Grubun kurucu üyelerinden Deniz Uslu, "Yaptığımız sokak gösterisinde bu ülkede katledilen Şule Çet, Emine Bulut, Nadira Kadirova gibi kadınları 'Onları gördün mü, duydun mu?' 'Onların sesini duyamıyorum, sessiz olun' nidalarıyla andık. Böylelikle tiyatroyu, sokağı ve kadın mücadelesini birleştirmiş olduk. Bunu kullanabildiğimiz bütün yerlerde kullanmaya devam edeceğiz. Bu gösterinin büyük bir etki yarattığını düşünüyorum orada olan kadınlarla birlik olabilmeyi başardık" dedi.