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Yoldan geçen vatandaşlara öldürülen kadınları sordular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de, kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla kurulan Mor Dayanışma Derneği üyelerinin, kadın cinayetlerine tepki için gerçekleştirdikleri gösteri, ilgi gördü. Etkinlikte, toplumda büyük yankı uyandıran Şule Çet, Emine Bulut ve benzeri cinayetlere vurgu yapan kadınlar, yoldan geçenleri durdurup, 'Şule'yi, Emine'yi gören var mı?' diye sordu.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla kurulan Mor Dayanışma Derneği üyelerinin, kadın cinayetlerine tepki için gerçekleştirdikleri gösteri, ilgi gördü. Etkinlikte, toplumda büyük yankı uyandıran Şule Çet, Emine Bulut ve benzeri cinayetlere vurgu yapan kadınlar, yoldan geçenleri durdurup, 'Şule'yi, Emine'yi gören var mı?' diye sordu.

İzmir'de kadın haklarını korumak amacıyla kurulan ve belirli aralıklarla söyleşi, panel gibi etkinlikler düzenleyerek toplumsal eşitlik mücadelesi veren Mor Dayanışma Derneği, kadın cinayetlerini anlatan flash mob (Bir grup insanın internet üzerinden, e-posta veya sosyal ağlar vasıtasıyla belirlenen yer ve zamanda, bir eylemi gerçekleştirdikten sonra dağılmaları esasına dayanan sosyal aktivite) gösterisi ilgiyle izlendi.

İzmir Karşıyaka Çarşısı'nda bir araya gelen ve tamamı kadınlardan oluşan dernek üyeleri, toplumda büyük yankı uyandıran Şule Çet, Emine Bulut ve benzeri cinayetlere dikkat çekerek yoldan geçen vatandaşlara 'Şule'yi, Emine'yi gören var mı?' diye sordu. Gösteri sırasında kimi vatandaşlar bu soruları yanıtsız bıraktı, kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Grubun kurucu üyelerinden Deniz Uslu, "Yaptığımız sokak gösterisinde bu ülkede katledilen Şule Çet, Emine Bulut, Nadira Kadirova gibi kadınları 'Onları gördün mü, duydun mu?' 'Onların sesini duyamıyorum, sessiz olun' nidalarıyla andık. Böylelikle tiyatroyu, sokağı ve kadın mücadelesini birleştirmiş olduk. Bunu kullanabildiğimiz bütün yerlerde kullanmaya devam edeceğiz. Bu gösterinin büyük bir etki yarattığını düşünüyorum orada olan kadınlarla birlik olabilmeyi başardık" dedi.

'AMACIMIZ EŞİT VE ÖZGÜR BİR DÜNYA YARATABİLMEK'

Derneğin 2013 yılından beri faaliyette olduğunu söyleyen Uslu, "Kadınlarla mahallelerde yan yana gelerek hem bulunduğumuz ilde hem de ülkedeki kadınların yaşadığı problemlere, erkek egemenliğine ev içindeki baskılara, tacize, tecavüze karşı yan yana gelişi örgütleyen bir kadın örgütüyüz. Biz Mor Dayanışma Derneği olarak birçok ilin mahallelerinde kadınlarla yan yana gelip dayanışma etkinlikleri düzenliyoruz. Film gösterileri, söyleşiler, paneller, kitap okumaları, müzik atölyeleri ve kültür sanat aktiviteleri düzenliyoruz. Kadınlara birçok yönden birçok yönden birbirimize ulaşıp dayanışabileceğimiz zeminler hazırlamaya çalışıyoruz. Asıl amacımız haklarımız ve hayatlarımız için bir mücadele verebilmek ve hiçbir kadının korkmadan sokakta gezebileceği, istediği işte çalışabileceği, tacize maruz kalmayacağı, kılığından kıyafetinden yargılanmayacağı eşit ve özgür bir dünyayı yaratabilmek" diye konuştu.

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