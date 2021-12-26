Yoldan geçenler fark etti! Ekipler geldiğinde gerçek ortaya çıktı

Olay, saat 04.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 203/20 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredeke vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜLER

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede vücudunda pompalı tüfek saçmaları olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede cesedin Kenan Çokoğullu'na ait olduğunu belirlendi. Çokoğullu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATTILAR

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatan polisin, soruşturması sürüyor.

DHA

