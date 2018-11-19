Yoldan geçenlere kurşun yağdırdı, boş kovanları toplayıp kayıplara karıştı!

Olay, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Öğrenilemeyen suçtan hüküm giydiği cezaevinden daha önce firar ettiği belirtilen H.T., Boğaz sokakta karşılaştığı eniştesi Ali B.'ye tabancayla rastgele ateş açtı.

ENİŞTESİ VE İKİ KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

H.T.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, eniştesi Ali B. ile bu sırada yoldan geçen M.Ç. ve kızı M.Ç.'ye isabet etti. H.T. kullandığı tabancayı da yanına alarak kayıplara karışırken, kurşunlara hedef olan 3 yaralı ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanları toplayıp, kayıplara karışan H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

