Yoldan geçerken kavgaya dahil oldu! Bıçakla saldırıp kaçtı... Cadde kan gölüne döndü

Antalya'da aralarında anlaşmazlık olan H.Ö. ile Ali H.Ö.’nün kavgasına karışan kimliği belirsiz bir kişi, Ali H.Ö.’yü bıçakla kasığından yaraladı. Olay sonrası şüphelinin kaçma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Ali H.Ö.(30) ile H.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü esnada kavgaya karışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Ali H.Ö.'yü kasığından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı Ali. H.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kavga eden H.Ö., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. H.Ö.'nün, kavgaya karışan ve Ali H.Ö.'yü bıçakla yaralayıp kaçan şüpheliyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Kavga anı ile Ali H.Ö.’yü bıçaklayan şahsın olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bıçaklı saldırganın kafasında şapka ve şort giydiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

