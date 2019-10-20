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Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Uşak’ta iki şahıs arasında yol ortasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların tesadüfen isabet ettiği 1 kişi yaralanırken o sırada yoldan geçen başka bir otomobilin de camı kırıldı.

Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

Uşak’ta iki şahıs arasında yol ortasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların tesadüfen isabet ettiği 1 kişi yaralanırken o sırada yoldan geçen başka bir otomobilin de camı kırıldı. Otomobil içerisindeki 2 kişi olayı yara almadan atlattı.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Güney Sokak civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıkan Osman T. (29) ile Akın D. (35) kavga etti. Kavga esnasında kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalar o sırada tesadüfen yoldan geçen Yemliha D.’ye (41) ve yine yoldan geçmekte olan içerisinde de 2 kişinin olduğu Mustafa T. idaresindeki 64 BF 360 plakalı araca isabet etti. Yemliha D., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan Mustafa T. ile eşi ise olayı yara almadan atlattı. Saçmaların isabet ettiği otomobilin sağ ön camının tamamen kırılması sonucu araçta maddi hasar oluştu.

“Biz çok korktuk”
Saçmaların isabet ettiği otomobilin sürücüsü Mustafa T. olayı şöyle anlattı:
“Ana yolda ilerliyordum, sola döndüm. O sırada silahlı kavga varmış, benim haberim yoktu. O esnada biri ateş ediyormuş. O ateş edince saçmalar benim arabamın ön camına isabet etti. Biz çok korktuk. Allah’a şükür bizde bir şey yok. Arabada 2 kişiydik, ben ve eşim vardık. Biz yara almadık. Eşim tansiyon hastası ve hassas olduğu için hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. Allah’tan bize kötü bir şey olmadı.”
Kazada yaralanan Yemliha D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşılırken olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçlerince Osman T.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

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