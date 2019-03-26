HABER

Yoldan geçerken yardıma koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta otomobilin çarptığı yaşlı adamı işe gitmekte olan acil tıp teknisyeni yaptığı ilk müdahale ile kurtardı.

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta otomobilin çarptığı yaşlı adamı işe gitmekte olan acil tıp teknisyeni yaptığı ilk müdahale ile kurtardı. Olay sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal T.'ye (88), seyir halinde olan plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acile bildirdi. O anlarda ise görev yaptığı hastaneye gitmekte olan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya, kazayı gördü ve yaşlı adama yardıma koştu. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan Semanur Karakaya, vatandaşların da yanlış müdahale yapmasını önledi. Bu sırada yolda seyir halinde olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait olan ve hasta bir işçiyi taşıyan ambulans, kaza yerinden geçerken durdu. Cemal T.'ye ambulanstaki ekipmanlar ile ilk müdahale yapıldı. Cemal T., sedye ile ambulansla alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal T.'ye ilk müdahaleyi yapan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Tedavi altına alınan Cemal T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Bursa’nın değerleri Güneydoğu Asya’da vitrine çıktıBursa’nın değerleri Güneydoğu Asya’da vitrine çıktı
Ürdün’de İsrail’den doğalgaz alınması protesto edildiÜrdün’de İsrail’den doğalgaz alınması protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti, yine de vazgeçmedi

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti ama...

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.