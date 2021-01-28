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Yoldan geçmeye çalışırken tırın altında can verdi

28.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki şahıs, kendisine çarpan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.Olay öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki şahıs, kendisine çarpan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstasyon Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kara(78), seyir halinde olan Serkan O. idaresindeki 55 LR 682 plakalı Mercedes marka tır çarpması sonucu aracın altına kaldı. Kazada araç altında sıkışan Kara’yı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan ağır yarlı Kara, ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.
Kazada tır sürücüsü Serkan O. polis ekiplerince ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan tır, otoparka çekilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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