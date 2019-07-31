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Yoldan gelip geçenler sebze- meyve yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşayan İbrahim Alan (83), bölgeden gelip geçenler yesin, diye yol kenarındaki devlet arazilerinde 22 yıl boyunca meyve ağaçları dikip, sebzeler yetiştirdi.

Yoldan gelip geçenler sebze- meyve yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptı

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da yaşayan İbrahim Alan (83), bölgeden gelip geçenler yesin, diye yol kenarındaki devlet arazilerinde 22 yıl boyunca meyve ağaçları dikip, sebzeler yetiştirdi. Ürünlerin olduğu yere 'Hayrat Bahçesi' yazılı tabela da koyan Alan, "Bu ağaçları diktim; ama burası, kim gelirse onundur" dedi.
Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde oturan İbrahim Alan, 22 yıl önce yoldan gelip geçenlerin yiyebilmesi için devlet arazisi kapsamındaki Orhaneli- Bursa yoluna meyve ağaçları dikip, sebzeler yetiştirdi. Alan'ın 'Hayrat Bahçesi' yazılı tabela da koyduğu bölgede, yaklaşık 300 ağaç ve sebze fidesi oldu. Yolu kullananların elma, armut, üzüm yiyebildiği yere Alan, 'Buradaki her şey hayrattır' yazılarını da astı.
Yoldan gelip geçenlerin meyvelerden yiyerek, ağaçların gölgesinde serinlemesini istediğini belirten İbrahim Alan, kendisi için dua etmelerini beklediğini söyledi. Alan, "1997 yılında buraya geldim. Buradaki göletten su içtim. Çeşme bile yoktu. Buradan gelip geçenlerin hem meyvelerini yemesi hem de gölgesinde serinlemesi için birkaç ağaç dikmeyi düşündüm. 2- 3 ağaç diktikten sonra buraları tamamen ağaçlar ve sebzelerle doldurmaya karar verdim. O gün bugündür burada çalışıyorum. Meyve olarak ne arasanız burada bulabilirsiniz. Kim gelirse burası onundur. Bu sene yaşım itibarıyla zorlandım, çocuklarım ilgileniyor. 83 yaşındayım, artık zorlanıyorum. Burası aslında devletin arazisi. Bu ağaçları diktim; ama burası, kim gelirse onundur. Burada meyvelerden sebzelerden yiyenlerden tek isteğim 'Allah razı olsun' demeleridir. Bana o kadarı yeter" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yoldan gelip geçenler sebze- meyve yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptıYoldan gelip geçenler sebze- meyve yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptıYoldan gelip geçenler sebze- meyve yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptıYoldan gelip geçenler sebze- meyve yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptı

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