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Yoldan karşıya geçmek isterken feci şekilde can vermişlerdi! Asli kusurlu bulundular

12.11.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Şengül Sarı (55) ve komşusu Nazikar Sarı (70), kazayla ilgili bilirkişi raporunda, araca ilk geçiş hakkını vermedikleri, kendi güvenliklerini sağlamadıkları ve aydınlatma olmayan yolda sürücüler tarafından görülmelerini sağlayacak ön tedbir almadıkları için asli kusurlu sayıldı.

Yoldan karşıya geçmek isterken feci şekilde can vermişlerdi! Asli kusurlu bulundular

Kaza, 5 Eylül'de Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Yol kenarındaki restorana giden Şengül Sarı ve komşusu Nazikar Sarı'ya, Mustafa S. yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan 2 kadın, hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa S., tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mustafa S. hakkında 'taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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"NEYE ÇARPTIĞIMI ANLAMADIM"

Mustafa S. ise ifadesinde, kara yolunda seyir halinde olduğu sırada aracının ön camına cismin çarptığını fark ettiğini, karanlıkta neye çarptığını anlamadığını ve 50 metre ileride durduktan sonra jandarmanın gelmesiyle 2 kadına çarptığını öğrendiğini söyledi. Mustafa S., 26 Ekim'de Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İfadesini tekrarlayan Mustafa S., bilirkişi raporu dikkate alınarak tahliye edildi.

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"ÖLENLER TEDBİR ALMADI, SÜRÜCÜ YOLA DİKKATİNİ VERMEDİ"

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nın düzenlediği bilirkişi raporunda; Şengül Sarı ve komşusu Nazikar Sarı'nın, gelen otomobili görmelerine rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve bu sırada aracın çarptığı belirtildi. Nazikar Sarı'nın çarpmanın etkisiyle 15 metre, Şengül Sarı'nın ise 29 metre savrulduğu belirtildi. Kazada ölen 2 kadının kendi güvenliklerini sağlama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri, yola giriş yapmadan önce istikametlerine gelen aracın uzaklık ve hızını sağlıklı olarak kontrol etmedikleri, aydınlatma olmayan yolda sürücüler tarafından görünmelerini sağlayacak ön tedbirleri almadıkları, araçlara ilk geçiş hakkını vermedikleri ve asli kusurlu sayıldıkları belirtildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet S. ise belirtilen hız sınırına uymadığı, yola gereken dikkati vermediği ve zaman zaman selektör yaparak yolu kontrol etmediği gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.

Öte yandan mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise Mustafa S.'nin kullandığı aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, seyir halinde olan aracın önünde beliren 2 kadının, aracın çarpmasıyla savruldukları görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak
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