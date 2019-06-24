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Yoldan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 08:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan G. idaresindeki 71 DH 836 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Ali O.’ya (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Dursun Ali O. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Dursun Ali O. Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dursun Ali O.’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, sürücü Sinan G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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