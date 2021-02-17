HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yollar buz pistine döndü, kaza üstüne kaza oldu

Yollar buz pistine döndü, kaza üstüne kaza oldu

17.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karla birlikte yollarda buz pistine döndü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karla birlikte yollarda buz pistine döndü. Çok sayıda araç kaza yaptı.
Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı sürüyor. Dün gece İnegöl’de hava sıcaklığı eksi 6 derece kadar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle yollar buz tuttu. Ekipler ana caddelerde tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını yaparken, çok sayıda aracın kullandığı ara sokaklarda ise manzara farklıydı. Yolların buz pistine dönmesiyle çok sayıda araç kaza yaptı. Bazı bölgelerde insanların bile ayakta durmasın neredeyse imkansız olduğu yollarda 4 araç birbirine girdi. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak tâli yoldan trafik akışını sağladı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından olay yerine gelen ekipler yolda tuzlama yaptı.
Hamzabey OSB’de de yollar felç
Sabah işe gidecek olan vatandaşlar dondurucu bir havayla karşı karşıya kalırken, Hamzabey OSB’ye giden yolda çok sayıda insan yollarda kaldı. Bir çok araç yolların buzlu ve kaygan olmasından dolayı çaresizce beklemek zorunda kaldı. Saatler sonra çalışmaların yapılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacakİstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak
Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde durum tersine dönebilir'

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde tersine dönebilir'

65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti İstanbul'da da başladı

İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Manisa'da ilginç olay: Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.