Yollar buz tuttu, kazalar beraberinde geldi: 13 yaralı

Zonguldak’ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar Zonguldak-Ankara karayolu 14. kilometre ve 17. kilometre mevkilerinde meydana geldi. 17. kilometrede Osmanlı köyü mevkisinde C.H. (56) idaresindeki 67 AAU 634 plakalı yolcu midibüsü buzlanma nedeniyle devrildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçilerini taşıyan midibüsünde bulunan yolcular A.A. (36), Z.D. (47), E.E. (37), E.B. (39), S.Ç. (31) ve L.D. (36) ile sürücü C.H. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin imdadına yetiştiği yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. AFAD, jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan 14. kilometrede yaşanan bir başka trafik kazasında ise O.Y. idaresindeki 67 ES 813 plakalı otomobil ile Ş.Y. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Kamyon ise yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye devrildi. Kamyonda sıkışan sürücünün imdadına AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. Yaralı kamyon sürücüsü Ş.Y. yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Bu sırada bir jandarma personeli yerde gördüğü Türk Bayrağı’nı bulunduğu yerden kaldırarak sahip çıktı. Otomobilde bulunan yaralılar H.B. (31), E.Y. (14), Y.S. (33) ile otomobil sürücüsü O.Y. (55) yaralandı.