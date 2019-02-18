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Yollar kan gölü; bir ayda 160 can kaybı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor.

Yollar kan gölü; bir ayda 160 can kaybı

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. 2019’un ilk ayında Türkiye genelinde meydana gelen 33 bin 68 kazada 17 bin 520 kişi yaralandı, 160 kişi hayatını kaybetti. Bursa’da ocak ayındaki kazalarda 3 kişi ölürken, 687 kişi de yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019’un Ocak ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 33 bin 68 kazada 17 bin 520 kişi yaralandı, 160 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 11 bin 55’ine sürücü kurusu sebep olurken, bin 35 kazaya yaya, 176 kazaya araç, 93 kazaya yol, 109 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk ayındaki kazalardan 308’i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 280 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Kavşaklarda geçiş öncülüğü kurallarına uymayan bin 467 sürücü de kazaya sebebiyet verdi. Alkol alıp direksiyon başına geçen 175 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 118 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 2019’un Ocak ayında 264 kazaya bisiklet, 3 kazaya at arabası, 9 bin 685 kazaya otomobil, 6 kazaya tren ve 18 kazaya ambulans karıştı.
Bursa’da 3 kişi öldü 687 kişi yaralandı
Resmi verilere göre; yeni yılın ilk ayında Ankara’da 9, Bursa’da 3, İstanbul’da 11 ve İzmir’de 8 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 443 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 687 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi. Bir aylık dönemde ülke genelinde 989 bin 525 sürücü ve yayaya 309 milyon 476 bin 909 lira ceza kesildi. Cezalardan 204 milyon milyon 93 bin 561 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Bir aylık dönemde alkol alıp direksiyona geçen 11 bin 532 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 77 bin 615 araç ise trafikten men edildi. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.

Yollar kan gölü; bir ayda 160 can kaybı

Yollar kan gölü; bir ayda 160 can kaybı

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