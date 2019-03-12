"Yollar, köprüler yaparsınız ama hepsinden iyisi bir gönüle girmektir"

Bunlardan birinin millet bahçeleri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Halkımızın eşi dostu, ailesi ve sevdikleriyle bir araya gelebileceği, pikniğini yapıp sohbet edebileceği rahat mekanların, millet bahçelerinin oluşturulması önemli. Özellikle şehirlerimizde son yıllardaki betonlaşma nedeniyle insanların nefes alacağı yerlere ihtiyaç var. Bunun için millet bahçelerini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, hatta yollarını altınla kaplarsınız ama hepsinden iyisi bir gönüle girmektir." dedi.

"Geçtiğimiz seçimde de millet kıraathaneleri milletimiz tarafından rağbet görmüştü. Bugün de önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Türkiye'nin birçok yerinde açılan millet kıraathanelerinin ne kadar önemli bir fonksiyon gördüğünü yerinde görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da böyle bir mekana girdik. Hakikaten dünya ölçeğinde bir yer olmuş. Yüzlerce, belki binlerce gencimiz başını kaldırmadan orada sabahlara kadar ders çalışıyor, kitap okuyup sohbet ediyorlar. Kültür ve sanat çalışmalarına katılıyorlar."

Türkiye'nin birçok yerinde millet kıraathaneleri açıldığına işaret eden Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

Kastamonu'nun Anadolu'nun kimliğini, kültürünü koruyan güzel şehirlerden biri olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Kastamonu'nun son 16 yılda ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, sağlıktan eğitime kadar aldığı hizmetin parasal karşılığı yaklaşık 14 milyardır. Yani 14 katrilyon. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Yatırımların hepsi de görünen ve kendisini anlatan yatırımlar. Ilgaz Tüneli'nin yapılmış olması, Kastamonu'yu hemen Ankara'nın yakınında bir kent haline getirdi. Havaalanı, üniversite, organize sanayi bölgesindeki gelişmeler, doğal gazın gelmesi, hastanede en üst seviyede hizmet verilmesi önemli gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşımda bazı eksikler olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Kastamonu-Karabük-İstanbul kara yolu yüksek seviyede yapılacak. Diğer bir konu olan Tosya-İskilip kara yolu da bitirilecek. İnebolu yoluyla da ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.

Halka karşı sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim halka karşı sorumluluklarımız. Bu millet büyük bir güçle AK Parti ve Erdoğan'ı yıllardır destekliyor ve onun karşılığında Türkiye'nin daha önce boşa giden imkanları çok şükür hizmete dönüşüyor. Çok büyük hizmetler alıyoruz. Halkımız AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Halkımızın verdiği bu desteğin karşılığında hizmet yapmak bizim iktidarımızın boynunun borcudur. Yerel yönetimler olarak, belediye başkanlarımızın boynunun borcudur. İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, hatta yollarını altınla kaplarsınız ama hepsinden iyisi bir gönüle girmektir."

Belediye Başkanı Babaş da projeleri hakkında Kurtulmuş'a bilgi verdi.

