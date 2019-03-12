HABER

"Yollar, köprüler yaparsınız ama hepsinden iyisi bir gönüle girmektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Bu millet büyük bir güçle AK Parti ve Erdoğan'ı yıllardır destekliyor ve onun karşılığında Türkiye'nin daha önce boşa giden imkanları çok şükür hizmete dönüşüyor" - "İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, hatta yollarını altınla kaplarsınız ama hepsinden iyisi bir gönüle girmektir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, hatta yollarını altınla kaplarsınız ama hepsinden iyisi bir gönüle girmektir." dedi.

Kurtulmuş, Tosya Belediyesince yaptırılan millet kıraathanesinin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla şehirlerde iki projeye önem verdiklerini söyledi.

Bunlardan birinin millet bahçeleri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Halkımızın eşi dostu, ailesi ve sevdikleriyle bir araya gelebileceği, pikniğini yapıp sohbet edebileceği rahat mekanların, millet bahçelerinin oluşturulması önemli. Özellikle şehirlerimizde son yıllardaki betonlaşma nedeniyle insanların nefes alacağı yerlere ihtiyaç var. Bunun için millet bahçelerini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Millet kıraathanelerinin de önemine değinen Kurtulmuş, gençlerin sokaktan kurtarılması, kötü alışkanlıkların önüne geçilmesi ile kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri, karşılıklı müzakere yapabilecekleri nezih mekanlar oluşmasını önemsediklerini anlattı.

Türkiye'nin birçok yerinde millet kıraathaneleri açıldığına işaret eden Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz seçimde de millet kıraathaneleri milletimiz tarafından rağbet görmüştü. Bugün de önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Türkiye'nin birçok yerinde açılan millet kıraathanelerinin ne kadar önemli bir fonksiyon gördüğünü yerinde görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da böyle bir mekana girdik. Hakikaten dünya ölçeğinde bir yer olmuş. Yüzlerce, belki binlerce gencimiz başını kaldırmadan orada sabahlara kadar ders çalışıyor, kitap okuyup sohbet ediyorlar. Kültür ve sanat çalışmalarına katılıyorlar."

Konuşmanın ardından millet kıraathanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Kaymakamı deniz Pişkin, Belediye Başkanı ve AK Parti Tosya Belediye Başkan adayı Kazım Şahin, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile vatandaşlar katıldı.

- "Halkımızın verdiği desteğin karşılığında hizmet yapmak boynunun borcudur"

Kurtulmuş, daha sonra Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.

Kastamonu'nun Anadolu'nun kimliğini, kültürünü koruyan güzel şehirlerden biri olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Kastamonu'nun son 16 yılda ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, sağlıktan eğitime kadar aldığı hizmetin parasal karşılığı yaklaşık 14 milyardır. Yani 14 katrilyon. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Yatırımların hepsi de görünen ve kendisini anlatan yatırımlar. Ilgaz Tüneli'nin yapılmış olması, Kastamonu'yu hemen Ankara'nın yakınında bir kent haline getirdi. Havaalanı, üniversite, organize sanayi bölgesindeki gelişmeler, doğal gazın gelmesi, hastanede en üst seviyede hizmet verilmesi önemli gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşımda bazı eksikler olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Kastamonu-Karabük-İstanbul kara yolu yüksek seviyede yapılacak. Diğer bir konu olan Tosya-İskilip kara yolu da bitirilecek. İnebolu yoluyla da ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.

Halka karşı sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim halka karşı sorumluluklarımız. Bu millet büyük bir güçle AK Parti ve Erdoğan'ı yıllardır destekliyor ve onun karşılığında Türkiye'nin daha önce boşa giden imkanları çok şükür hizmete dönüşüyor. Çok büyük hizmetler alıyoruz. Halkımız AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Halkımızın verdiği bu desteğin karşılığında hizmet yapmak bizim iktidarımızın boynunun borcudur. Yerel yönetimler olarak, belediye başkanlarımızın boynunun borcudur. İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, hatta yollarını altınla kaplarsınız ama hepsinden iyisi bir gönüle girmektir."

Belediye Başkanı Babaş da projeleri hakkında Kurtulmuş'a bilgi verdi.

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
Kazada ölen diyetisyen toprağa verildiKazada ölen diyetisyen toprağa verildi
Restore edilen tarihi okul, belediye hizmet binası ve kütüphane olacakRestore edilen tarihi okul, belediye hizmet binası ve kütüphane olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş KASTAMONU millet kraathaneleri

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.