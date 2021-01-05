Yollar suyla doldu, evine demir parmaklıklardan atlayarak girdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada yolları su bastı, bazı ağaçlar devrildi. D-400 Karayoluna kaya parçaları düştü. Evinin önü suyla dolan bir kadın ise demir parmaklıklar üzerinden atlayarak evine girmeye çalıştı. Kemer belediye ekiplerinin su baskını olan bölgelerde çalışmaları devam ediyor.

Zaman zaman şiddetlenen yağış, Kemer’in çeşitli mahallelerinde olumsuzluklara yol açtı. D-400 Karayolu, yamaçlardan kopan kayalar yüzünden zaman zaman trafiğe kapandı. Yol, iş makineleriyle açılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Sel suları yol kapattı

Yağış yüzünden Kiriş Mahallesi’ni Merkez Mahallesi’ne bağlayan Çalış Sokağını su basınca ulaşım kapandı. Vatandaşların haber verdiği polis ekibi sokağa gelerek durumu kontrol etti ve olay yeri şeridiyle yolu trafiğe kapattı. Bir süre bu noktada bekleyen ekip, gelen araçların sürücülerini yolu kullanmamaları konusunda uyardı ve geri dönerek başka yolu kullanmalarını sağladı.