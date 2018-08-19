Yollarda Kurban Bayramı trafiği

İstanbul’dan 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde artarak devam etti.

İstanbullular tatil için yollara düştü

1 / 71 Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlı, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisi ile D-100 karayolunun İzmit Halkevi-Kuruçeşme kesiminde yoğunluk oluştururken Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

2 / 71 Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 karayollarında trafik normal akışında devam etti.

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4 / 71 Tatilcilerin gece saatlerine rağmen TEM Otoyolunda oluşturduğu yoğunluk havadan böyle görüntülendi.

5 / 71 Görüntülerde araçların zaman zaman trafikte tamamen durduğu görünüyor.

6 / 71 Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

7 / 71 KOCAELİ Kocaeli’de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde dün başlayan trafik artarak sürdü.

8 / 71 Bu sabah saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara istikametleri yola çıkan tatilcilerle kilitlendi.

9 / 71 TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluktan kaçanlar D-100 Karayolu'nu da doldururken, her iki yolda da trafik adım adım ilerledi.

10 / 71 TEM Otoyolu'nda İzmit ile Tavşancıl mevkiinde, D-100 Karayolu'nda ise İzmit ile Körfez ilçeleri arasında yoğunluk yaşandı.

11 / 71 Sıcaktan ve yoldaki trafikten bunalanlar yol üzerinde bulunan tesislerde durup dinlenerek vakit geçirdi.

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17 / 71 ÇANAKKALE Tatil için yola çıkan vatandaşlar geçiş için Çanakkale'deki feribot iskelelerine yöneldi.

18 / 71 Eceabat ve Kilitbahir iskelelerini kullananlar zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.

19 / 71 Her iki iskelede zaman zaman 3 kilometreye ulaşan araç kuyrukları nedeniyle feribotlar saatsiz olarak sefer yapıyor.

20 / 71 Çanakkale Boğazı ile adalar hattında bayram süresince seferlerin saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle yapılacağı bildirildi.

21 / 71 Yetkililer bayram yoğunluğu dolayısıyla Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 gemi olmak üzere toplam 16 gemiyle hizmet vereceklerini kaydetti.

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35 / 71 BOLU TEM'in Bolu geçişinin Ankara yönünde de yoğunluk yaşandı.

36 / 71 Sürücüler, yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve otoyol gişelerinde kuyruklar oluştu.

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50 / 71 TEKİRDAĞ Tekirdağ’da feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa Adası ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü, yoğunluk oluşturdu.

51 / 71 Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaştı.

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56 / 71 DÜZCE Yoğunluk yaşanan yollardan bir diğeri de Bolu Dağı-Düzce kesimi İstanbul-Ankara yönü oldu.

57 / 71 Yoğunluk yaşanan yollardan bir diğeri de Bolu Dağı-Düzce kesimi İstanbul-Ankara yönü oldu.

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