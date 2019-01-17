Yolları açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor

Her sabah geldiğinde "Bismillah" diyerek greyderinin kontağını çeviren Erdoğan, iş makinesinin bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra kar esareti altındaki yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için yola koyuluyor.

İl Özel İdaresinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde 33 yıldır görevli 55 yaşındaki Himmet Erdoğan da karlı köy yollarını açmak için çalışan ekipte görev yapıyor.

Sıcaklıkların zaman zaman sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düştüğü, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu kırsal alanlarda, zorlu şartlarda iş makineleriyle özverili şekilde çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köylerin yollarını açarak vatandaşların yardımına koşuyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle kış aylarında kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ikinci kenti Sivas'ta, merkeze ve 16 ilçeye bağlı yaklaşık 1200 köy bulunuyor.

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Türkiye'nin en fazla yerleşim yerine sahip ili Sivas'ta, İl Özel İdaresinde greyder operatörü olarak olarak yapan Himmet Erdoğan, 33 yıldır köy yollarını ulaşıma açıyor.

"Evim" dediği greyderin kabininde bazen 18 saate kadar kalabilen Erdoğan, ardından gelen ve "servis" adı verilen kamyondaki iki mesai arkadaşıyla karla mücadele çalışmalarına katılıyor.

- Çocukken gördüğü greyderle iş makinelerine merak sardı

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken köylerine gelen greyderi gördüğünde iş makinelerine karşı bir merak sardığını söyledi.

Daha sonra zor ama bir o kadar da zevkli olan greyder operatörü olmaya karar verdiğini dile getiren Erdoğan, mesleğini çok sevdiğini ifade etti.

Erdoğan, Sivas'ın çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret ederek, "Açılacak köy yollarına aciliyet durumuna göre önem veririz. Hastalık, cenaze gibi durumlara öncelik veririz ve çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasına göre sürdürürüz." dedi.

Karla mücadele ekipleri olarak kışın zor şartlar altında kar ve tipide görev yaptıklarını anlatan Erdoğan, kendilerini en çok yoran şeyin ise asılsız ihbarlar olduğunu belirtti.

Erdoğan, karla mücadele çalışmalarını bir plan dahilinde yürüttüklerini, gelen acil bir ihbarla en yakın ekiplerin o bölgeye yönlendirildiğini söyledi.