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Yolları baraj suları altında kalacak köylülerden, yeni yol güzergahına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nda, sular altında kalacak olan 3 köy yolu için başlatılan yeni yol güzergahına köylüler tepki gösterdi.

Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nda, sular altında kalacak olan 3 köy yolu için başlatılan yeni yol güzergahına köylüler tepki gösterdi. İş makinelerinin önünü kesen köy sakinleri, yeni yolun viyadük sistemiyle yapılmasını talep etti.

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. Yusufeli'de, ilçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez ilçe merkezi yeri değiştirilen ve son yerinde 1950 yılında kurulun Yusufeli ilçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol için 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Türk mühendislerin görev aldığı baraj, gelecek yılın yarısından itibaren su tutmaya başlayacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçecek.

KÖYLERİN YENİ YOL GÜZERGÂHI TEPKİSİ

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona yaklaşılırken, yollarının sular altında kalmaları nedeniyle Darıca, Dağeteği ve Gümüşözu köyünün mevcut yol güzergâhı da yenileniyor. 3 köy yolu için daha önce başlatılan yol çalışmaları sürerken, köy sakinleri de yeni yol güzergâhıyla ilçe merkezine olan mesafelerinin 16 kilometre daha artacağını öne sürdü. Köylüler, yeni yol güzergâh çalışmalarının sürdüğü bölgede toplanarak, iş makinelerinin önünü kesti, çalışmaları durdurup, tepkilerini dile getirdi. Tepkili olan köy sakinleri, yeni yolu istemediklerini belirterek, özellikle kış aylarının da göze alınarak, yetkililerden yeni yolun viyadük sistemiyle yapılmasını talep etti. Tepkiler nedeniyle çalışmalara ara verildiği öğrenildi.

'BİZ BU YOLU İSTEMİYORUZ'

Yeni yolu istemediklerini belirten köy sakinlerinden Yaşar Kürç, "Biz bu yolu istemiyoruz. Buradan bir viyadükle, tünellere bağlanıp oradan da ilçe merkezine rahatlıkla varabiliriz. Bu yolda araba kışın gitmez, zorluk yaşamamıza neden olur. Ve merkeze 16-17 kilometre daha mesafe uzuyor. Bizim sesimizi duysunlar" dedi.

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